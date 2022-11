Gwiazda betlejemska. Proste triki, które sprawią, że będzie bujna i piękna na święta

Jak podlewać gwiazdę betlejemską, by była ozdobą nie tylko na święta?

Odpowiednie podlewanie gwiazdy betlejemskiej to klucz do jej pięknego długotrwałego wyglądu. Bardzo często żółkniecie i w konsekwencji więdnięcie liści ma swoje źródło właśnie w nieodpowiednim podlewaniu. Poinsecja lubi wilgotne podłoże. Ziemia w doniczce powinna być mokra, jednak nie do przesady. Przydatnym trikiem będzie tu sprawdzanie podstawki pod doniczką. Jeśli woda w niej zalega, oznacza to, że roślina dostała za dużo wody. Jest wtedy narażona na gnicie. Z drugiej strony zbyt rzadkie podlewanie może prowadzić do przesuszenia liści.