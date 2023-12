Gwiazdy noszą kolorowe kurtki. Hit sezonu zimowego

Ewa Wachowicz zdecydowała się z kolei na bardziej popularny element garderoby, zakładany przez pewne siebie kobiety. Mowa o intensywnie czerwonym płaszczu o klasycznym kroju z paskiem podkreślającym talię. Restauratorka dobrała go do skórzanych oficerek. Taki model najlepiej odnajdzie się w eleganckich stylizacjach, lecz fashionistki miałyby śmiałość, by włożyć go nawet do kompletu dresowego. W końcu sztywne ramy trzymania się jednego stylu już dawno odeszły w niepamięć.