Gwiazdy pokochały styl old money. To najpopularniejszy hit tego lata

Klasa, styl, elegancja — to tylko kilka słów, które pomogą zrozumieć estetykę old money. Styl nawiązuje do wyższych sfer, które od zawsze lubią podkreślić swoją pozycję społeczną. Old money to obecnie najgorętszy trend wśród światowych it-girls i zagranicznych celebrytek, a na Instagramie znajduje się blisko 500 tys. postów z hasztagiem #oldmoney. Polskie gwiazdy również chcą podążać w duchu tej estetyki i coraz częściej po nią sięgają.