Byli jedną z najbardziej lubianych par. Rozstali się po 10 latach

Przyszły zawodnik MMA urodził się 20 sierpnia 1988 roku w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej jako Akop Powodobiedow. Jego ojciec był weteranem radzieckiej interwencji w Afganistanie, który stosował przemoc domową. Kiedy skończył 9 lat, przeprowadził się razem z mamą do Polski.

Para poznała się w akademii fitness, w której to Akop był wykładowcą.

Pod koniec czerwca zaskoczył wszystkich, informując, że wybiera się z Sylwią do Paryża.

Choć na ich Instagramie na próżno szukać teraz wspólnych ujęć, zdjęcia udostępniane na stories pokazują, że spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Zniknął też post informujący o rozstaniu. Wszystko wskazuje na to, że znowu są razem.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl