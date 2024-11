Szpilki w cukierkach dla dzieci. Są podejrzenia, jak to się zaczęło

"14-latka z Kaliny zbierając słodycze w miejscowości Jankowo Dolne, otrzymała cukierek z ostrym przedmiotem" - czytamy pod jednym z postów na Facebooku. Podobne przypadki miały miejsce w kilku miejscowościach w Polsce. Sprawą zainteresowała się policja. Policjanci zaapelowali też do rodziców o dokładne przejrzenie zebranych przez dzieci słodkości, by zapobiec tragedii.

Teraz w sieci pojawiły się głosy o niebezpiecznym trendzie, które swoje źródło ma mieć na TikToku. Do sprawy odniosła się też Kinga Szostko, prezeska Fundacji Prospoleczna.org. Okazuje się, że sprawa wyszła na jaw przez zupełny przypadek.

- Zaczęliśmy wertować TikToka. Już we wrześniu najmłodsi użytkownicy pokazywali, "co zrobią innym dzieciom w Halloween" oraz jakie "niespodzianki" im przygotują. Ujawniliśmy nagrania z produktem od udrażniania rur, spermą, fentanylem, haczykami wędkarskimi i innymi ostrymi przedmiotami - wylicza.

Materiały były nagrywane do muzyki "Panie Krab, ja mam pomysł", która pochodzi z popularnej kreskówki. Kinga Szostko zwraca też uwagę na kolejną kwestię.

- Wydarzenia, które miały miejsce w różnych częściach Polski, wskazują, że to musiało wypłynąć gdzieś w sieci. To nie jest przypadek, że mamy masowy wysyp tych sytuacji - mówi Kinga Szostko.

Nasuwa się pytanie, co w takich sytuacjach mają robić rodzice? Czy można temu zapobiec?

Możemy (i nawet powinniśmy) sprawdzać, co dziecko ogląda w sieci. Ale to nie wystarczy. - Nie wiem, czy ktokolwiek z rodziców wpadłby na pomysł, że jego dziecko może włożyć coś niebezpiecznego do słodyczy, którymi później poczęstuje rówieśników - dodaje Szostko.