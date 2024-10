"Prawdziwa plaga". Tak komunikują samookaleczanie

" Znak rozpoznawczy kod kreskowy (tak grupa dzieci identyfikuje się z tym znakiem graficznym) - to są ich nicki w aplikacji TikTok, naklejki na rzeczach osobistych, chodź zapewne nie jest to regułą" - tłumaczyła.

" Używają skrótów: sh, SH, $h, $H - czyli z języka angielskiego self harm. Dodają te skróty w swoich social mediach, na rzeczach osobistych" - czytamy dalej w jej wpisie.

Sandra jest po próbie samobójczej. Do dzisiaj próbuje sobie z tym poradzić

"Pod swoimi TikTokami mają dziesiątki tysięcy polubień, reakcji, komentarzy - to prawdziwa plaga, z którą - jak widać, prawdopodobnie nie da się nic zrobić. Popularność samookaleczeń wśród dzieciaków jest olbrzymia!" - podkreśliła.

Dodała, że zgłaszanie nagrań nie przynosi żadnych efektów, a jedyne co możemy zrobić, to edukować - zarówno rodziców, jak i pedagogów.

"Pokazywać palcem 'co się dzieje' wśród młodzieży, czym 'żyją na TikToku', co jest 'modne'. Niestety, teraz modne jest samookaleczanie się i nie ma szans na zatrzymanie tego procederu. Żadnych" - podsumowała.

