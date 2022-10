Gwyneth Paltorw podzieliła się urodowym trikiem. Zna go od swojej mamy

Nie każdy krem na noc będzie odpowiedni do nakładania rano

Nie każdy kosmetyk na noc nada się, by stosować go o poranku. Kremy nakładane na dzień muszą być lekkie i nie pozostawiać tłustego filmu. To ważne zwłaszcza dla osób, które nakładają makijaż. Tłusty krem na noc nie sprawdzi się jako baza pod make-up. Jednocześnie zbyt gęsty i treściwy kosmetyk spowoduje, że podkład będzie się warzył i źle wyglądał.