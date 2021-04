Gwyneth Paltrow pokazała syna. Moses świętował niedawno urodziny

Ze względu na światową pandemię koronawirusa Gwyneth Paltrow cały czas siedzi w domu ze swoimi dziećmi, czyli córką Apple i synem Mosesem. Są one owocami związku aktorki z muzykiem Chrisem Martinem. Od 3 lat Paltrow jest żoną Brada Falchucka, który także ma dwoje dzieci. W ostatnim czasie aktorka wyjawiła, w jaki sposób poradziła sobie z rolą macochy.

Aktorka pokazała urocze zdjęcie

Ostatnio Paltrow zdecydowała o opublikowaniu dwóch zdjęć syna. Miała ku temu ważny powód – Moses skończył 15 lat. Na pierwszej fotce widać twarz nastolatka, dzięki czemu możemy zobaczyć, do kogo jest bardziej podobny. Natomiast na drugiej Moses jest na deskorolce – skateboarding to największe hobby chłopca. Aktorka niedawno wzięła udział w programie "Jimmy Kimmel Live", w którym wyjaśniła, że pasja jej syna pomaga mu przetrwać kwarantannę.

Pod wpisem pojawiły się także powinszowania od internautów: "15-letni Moses. Kiedy to się stało? Wszystkiego najlepszego", "Najlepszego przystojniaku", "15 lat? Jak to zleciało. Ty i twoja siostra macie wspaniałe talenty. Najlepszego", "Dzieci szybko rosną. Wszystkiego, co najlepsze Moses".