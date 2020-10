Halina Mlynkova znowu zakochana? Przyłapali ich paparazzi

Niedawno media obiegła informacja, że Halina Mlynkova i Leszek Wronka rozstali się. Para na co dzień mieszkała w Czechach. Teraz wokalistka wraz z synem z pierwszego małżeństwa z Łukaszem Nowickim przeprowadziła się do Warszawy.

Mlynkova mieszkająca od kilku lat w Czechach musi na nowo urządzić się w stolicy. Jak podaje "Twoje Imperium", gwiazda nie szukała długo pocieszenia. W tygodniku opublikowano jej zdjęcia z producentem muzycznym Marcinem Kindlą u boku. To on pomagał urządzać piosenkarce nowe mieszkanie.

Halina Mlynkova z mężczyzną na zakupach

Czyżby Halina Mlynkova znalazła pocieszenie w ramionach uznanego muzyka? Marcin Kindla współtworzył muzykę do singla "Zanim stracisz", w którym gwiazda rozlicza się ze swoim partnerem.

Małżeństwo Haliny Mlynkovej i Leszka Wronki to już przeszłość

- Halina weszła na próbę. Wtedy już wiedziałem, że to nie skończy się na jednym spotkaniu . Czułem, że będziemy razem - wspominał w wywiadzie dla "Vivy" Wronka.

Nie od razu zostali parą. Najpierw pojawił się pomysł wspólnej pracy nad płytą. Koniec końców Halina Mlynkova zakochała się w o 17 lat starszym producencie muzycznym. To dla ukochanego wokalistka porzuciła swoje dotychczasowe życie w stolicy. Wspólnie z synem przeprowadziła się do Pragi, gdzie zamieszkała na stałe. W stolicy pojawiała się już coraz rzadziej, aż do teraz. W 2015 r. zakochani zdecydowali się na kameralny ślub, choć gwiazda nie szczędziła szczegółów na jego temat w prasie kolorowej.