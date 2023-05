Halle Berry toczy walkę o alimenty. Płaci byłemu partnerowi 70 tys. zł miesięcznie

Halle Berry toczy walkę o alimenty

Halle Berry i Gabriel Aubry rozstali się po pięciu latach związku, w 2010 roku. Cztery lata później aktorka została zmuszona przez sąd do płacenia alimentów na rzecz byłego partnera w wysokości 16 tys. dolarów miesięcznie, czyli ok. 70 tys. zł. Przez wiele lat walczyła o obniżenie tej kwoty, co udało jej się raz, w 2021 roku, kiedy zmniejszono ją o połowę. Musiała jednak wypłacać Aubry'emu 4,3 proc. z rocznego przychodu, czyli 2 mln dolarów.