Hanna Polk była na samym dnie. Wszystko przez uzależnienie

Droga na samo dno

"Kiedy jedno z partnerów przestaje kochać, to bardzo boli, ale trzeba zmierzyć się z tym bólem. Kiedy wychodziłam za Piotra, wierzyłam, że spędzimy razem całe życie. Nie chciałam przyjąć do wiadomości, że odchodzi do innej, że to koniec. Zastanawiałam się, jakie popełniłam błędy, pragnęłam, żeby cofnął się czas" - mówiła Hanna Polk w wywiadzie dla "Echa Dnia". Aktorka wyznała, że rozstanie z mężem było dla niej strasznym ciosem. Gwiazda zaczęła nadużywać alkoholu, od którego podobno i wcześniej nie stroniła, co również wpłynęło na rozwód. Polk leczyła złamane serce wódką i szybko wpadła w szpony nałogu.