Harper Beckham reklamuje ubrania własnej mamy. Jeden dodatek przykuwa uwagę

Harper Seven, córka Victorii i Davida Beckhamów, już podbija świat mody. Choć ma dopiero 9 lat, właśnie została zaangażowana do kampanii reklamowej marki swojej mamy. Nie wiadomo, co dziwi bardziej – angażowanie własnego dziecka do pracy, czy rodzaj produktu reklamowanego przez dziewczynkę.

Harper Beckham z Davidem Beckhamem (Getty Images)