Włożyła najmodniejsze spodnie. Jesienią będą rządzić na ulicach

Skórzane spodnie już dawno przestały być domeną miłośników muzyki rockowej. Latem leżały na dnie szafy, ale w okresie jesienno-zimowym nie ma modniejszych spodni. Jeśli nie wiesz, jak je wystylizować, spójrz na Anne Hathaway. Amerykańska aktorka raz po raz zachwyca swoimi stylizacjami. Wygląda perfekcyjnie zarówno na czerwonym dywanie, jak i na co dzień. Jest na bieżąco z trendami i lubi bawić się modą. A jak nosi spodnie ze skóry?

Skórzane spodnie wracają do mody, ciesząc się coraz większą popularnością na ulicach miast. Choć przez pewien czas ustąpiły miejsca innym fasonom, takim jak jeansowe rurki czy denimowe spodnie typu "palazzo", jesienią z powrotem zdobywają serca miłośników mody i rządzą na wybiegach . Gwiazdy chętnie je noszą. Tylko spójrzcie na miejską odsłonę Anne Hathaway. Modowy egzamin zaliczyła na piątkę z plusem.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Anne Hathaway udowodniła, że skórzane ubrania to świetny wybór na co dzień. Wybrała czarne spodnie z wysokim stanem , które zestawiła z koszulą w paski, burgundowymi szpilkami "slingback" oraz czerwoną torebką w kształcie serca. Efekt? Wyglądała rewelacyjnie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!