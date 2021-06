Henryk Majdan świętuje pierwsze urodziny. Rodzice robią z niego celebrytę?

Urodziła synów dzięki in vitro

Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie ukrywała, że jej starsi synowie – Stanisław i Tadeusz, których ojcem jest aktor Jacek Rozenek, przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. 43-latka bardzo angażuje się w walkę o bezpłatny dostęp do in vitro, edukuje i dzieli się swoim doświadczeniem.