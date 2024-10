Hiperseksualność może mieć poważne konsekwencje. Jak ją rozpoznać?

Zdarza się, że wynikają one z traumatycznych przeżyć, których osoba zmagająca się z nimi doświadczyła w przeszłości. Niektórzy eksperci również sądzą, że w ten sposób radzą one sobie także z trudnymi emocjami.

Tego typu zachowania nie bez powodu porównywane są do innych uzależnień. W końcu osoby te często nie kontrolują swoich pragnień seksualnych. Co więcej, hiperseksualność ma także wpływ na ich życia osobiste, a nawet pracę.

Kompulsywne zachowania seksualne często są ukrywane i bagatelizowane przez osobę się z nimi zmagającą. Uświadomienie sobie tego, że rzeczywiście możemy mieć problem to zazwyczaj pierwszy, najważniejszy krok, który możemy w tym przypadku zrobić.

