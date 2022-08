Historia sióstr, które urodziły się tego samego dnia. Nie są trojaczkami

Najstarsza córka pary Sophia skończyła właśnie siedem lat, Giuliana świętowała cztery lata, a Mia obchodziła roczek. Co ich mama mówi o wspólnej dacie narodzin? – To z całą pewnością nie było zamierzone. Nie była to nawet moja pierwsza myśl. Czujemy, że to przeznaczenie, to wszystko tak się zgadza – stwierdziła Kristin Lammert. – Pomyślałem: o mój Boże, byłoby szaleństwem, gdyby przyszły na świat tego samego dnia. Ale przewidywano, że różnica będzie wynosiła około tygodnia – dodał jej mąż Nick Lammert podczas programu na żywo.