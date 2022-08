Jest nowy ranking najpopularniejszych imion dla dzieci. U dziewczynek nowa liderka

Jakie imię wybrać dla dziecka? Na te zdecydowali się rodzice w pierwszej połowie roku

Najpopularniejsze imię dla dziewczynki w 2022 roku to Zofia. Imię to pochodzi z greckiego słowa "sophia", które oznacza "mądrość". Według zaprezentowanych danych od początku roku nadano je 2860 dziewczynkom. Zofia wyprzedziła imię, które było ubiegłoroczną liderką rankingu – Zuzanna. Pochodzące od hebrajskich słów "szoszana" i "szoszan", co oznacza "lilia" cieszyło się w pierwszej połowie 2022 roku zainteresowaniem 2832 rodziców. Na trzecim miejscu bez zmian jest imię Hanna - zdecydowało się na nie 2669 rodziców. Ono również pochodzi z języka hebrajskiego - tłumaczy się je jako "łaska".