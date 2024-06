Historyczna zmiana. Polki zagłosowały tak po raz pierwszy

W obecnych eurowyborach z list Lewicy do Europarlamentu dostały się trzy osoby: Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek. Z kolei Konfederacja otrzymała sześć mandatów. Dostali je: Ewa Zajączkowska-Hernik, Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Grzegorz Braun, Marcin Sypniewski i Stanisław Tyszka. W sumie Konfederacja przekonała do siebie 12,08 proc. głosujących, a Lewica - 6,3 proc.

Czy wyniki wyborów do europarlamentu to znak, że Polki stały się bardziej konserwatywne? Wiktoria Aleksandra Barańska z partii Razem, stwierdza, że niekoniecznie tak jest. - To nie Polki są coraz bardziej konserwatywne, ale konserwatywne Polki stają się coraz bardziej zmobilizowane - mówi Wirtualnej Polsce liderka podkarpackiej listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego. - Myślę, że Konfederacji poszło w tych wyborach bardzo dobrze z mobilizowaniem wyborców - i wyborczyń - przyznaje.