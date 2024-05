Hit na zmarszczki i przebarwienia. Kupisz za kilka złotych

Otóż kwas bursztynowy to swego rodzaju "eliksir młodości". Poprawia koloryt cery, redukuje przebarwienia oraz zmniejsza widoczność zmarszczek - idealny dla cery dojrzałej. Oprócz tego wykazuje właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, dlatego sprawdzi się w pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku.

Kwas bursztynowy to surowiec, który pozyskuje się z bursztynu. Jak działa na skórę? Lista pozytywnych właściwości kwasu bursztynowego jest dość długa. To idealna opcja dla osób, którym zależy na wygładzeniu zmarszczek i drobnych linii.

Znajdziesz go w składzie wielu kosmetyków (to m.in. serum, krem na dzień, tonik czy maść). Regularne stosowaniem serum oraz kremu z tej samej linii (najlepiej dwa razy dziennie - rano i wieczorem) da najlepsze efekty. Bursztynowy specyfik przygotujesz też sama w domu. Możesz wykorzystać sproszkowany kwas bursztynowy, który kupisz w sieci. Przed zastosowaniem warto zasięgnąć porady specjalisty.

Najlepsza opcja to peeling bursztynowy. Sproszkowany bursztyn wystarczy połączyć z olejem kokosowym w proporcji 1:2. Specyfik delikatnie złuszczy martwy naskórek.

Przy używaniu preparatów z kwasem bursztynowym pamiętaj o odpowiedniej ochronie przed słońcem. Dobry krem z filtrem to podstawa. Przez cały rok.

Kwas bursztynowy znajdziemy też w składzie preparatów do pielęgnacji włosów m.in. szamponów, odżywek czy mgiełek. Jak działają takie kosmetyki? Przede wszystkim wygładzają i nawilżają kosmyki, ułatwiając rozczesywanie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!