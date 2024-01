HIV dotyczy każdego. Ekspertka obala mity

Agnieszka Świderska, Fundacja Edukacji Społecznej: To skróty, które kolejno oznaczają HIV Dotyczy Każdego, Prezerwatywą Powstrzymasz HIV, Zrób Test Na HIV i HIV Się Leczy. To najważniejsze przekazy, naszej aktualnej kampanii. Każdy powinien być ich świadomy. Ujęliśmy je w formę skrótów, bo sam HIV nim jest. Dodatkowo dało nam to możliwość fajnego ogrania aktywacji – na początku nie rozwijaliśmy skrótów, żeby maksymalnie wzbudzić nimi zainteresowanie i sprawić, że ludzie będą ciekawi, co one oznaczają. Wyjaśniliśmy je przed samym Światowym Dniem AIDS i mamy nadzieje, że na długo, a najlepiej na zawsze, pozostaną w pamięci naszych odbiorców.