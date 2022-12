Holistyczne dbanie o siebie - jak ułożyć plan zabiegowy, aby zobaczyć upragnione efekty?

Medycyna estetyczna

Jeśli chcemy zachować młodość lub zależy nam na radykalnej poprawie jakości naszej skory zostaniemy skierowani do lekarza medycyny estetycznej, który na przemian z kosmetologiem będą umiejętnie przeplatać popularne zabiegi z zastosowaniem najnowszych technologii, np. Dermapen4 połączą z biostymulatorami lub z falą radiową, aby boostować efekty. Na twarz i ciało zaproponują zabieg ICOONE, który daje sprężystość i napięcie, do tego dołożą światło lasera i lampy LED, a całość wzmocnią opracowaniem blizn i rozstępów laserem frakcyjnym. Mogą zaproponować nam także zastosowanie lasera pico, który skutecznie usuwa zmarszczki i blizny - przebarwienia oraz blizny powypadkowe. To jednak nie wszystko. Klinika OT.CO usuwa zmiany trądzikowe oraz rumień i naczynka wykorzystując lasera Cutera, wykonuje botoks, termolifting Zaffiro oraz zabiegi z wykorzystaniem kwasu polimlekowego. Wszystkie te działania stymulują produkcję kolagenu, przyczyniając się do poprawy elastyczności skóry i owalu twarzy.