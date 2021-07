Homofobia w sporcie wiecznie żywa. Wyautowane sportsmenki mówią, dlaczego ich orientacja wywołuje tak dużą sensację

- Czułam złość. Do tej pory mnie to złości, bo z rzeczy tak naturalnej, jak pocałowanie kogoś, kogo się kocha, robi się jakiś skandal. Dwie dorosłe osoby okazujące sobie uczucia są jego powodem, to jest chore. Nie będę się ukrywać dla czyjejś wygody. Po zawodach sportowcy często idą do swoich bliskich, więc czemu osoba innej orientacji niż hetero ma tego nie robić? Bo kogoś w oczy kole? Bo wstyd? Wstydzić to się powinien ten, kto odbiera komuś godność, odmawia człowieczeństwa, miłości i każe się ukrywać – podkreśla.