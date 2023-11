Horoskop dzienny – 1 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, piątek 1.12.2023

Gwiazdy sprzyjają tym, którzy sami sobie pomagają. Baran powinien wziąć się do roboty, jeśli chce zamknąć wszystkie sprawy, które sobie zaplanował na ten rok. Grudzień minie jak sen złoty – i co wtedy? Poczynając od dzisiaj (i ignorując fakt, że to akurat piątek), Baran powinien zacząć intensywnie myśleć o tym, jak może nadrobić stracony czas, a następnie od razu przystąpić do działania.