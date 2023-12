Horoskop dzienny – 11 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, poniedziałek 11.12.2023

Skorpion może być dzisiaj nieco bardziej zmęczony i zniechęcony niż na co dzień. Zareaguje wyjątkowo negatywnie na wszelkie próby przekonywania go do czegokolwiek, na co nie ma ochoty. Jeśli więc ktoś spróbuje na niego wpłynąć, spotka go przykre rozczarowanie. Z kolei osoby, które się tego dopuszczą, szybko pożałują, że miały czelność mieszać się do spraw drażliwego Skorpiona.