Horoskop dzienny – 11 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, sobota 11.11.2023

Mars w opozycji do Urana pobudzi przez długi czas uśpioną, buntowniczą naturę Strzelca. Nagle uzna, że coś w jego życiu wybitnie mu nie pasuje i postanowi to zmienić. Czy mu się to uda to już kwestia dyskusyjna. Strzelec nie należy do znaków konsekwentnych. Zwykle ogranicza się do marudzenia, jednak nie potrafi zrobić nic, aby realnie zmienić swoją sytuację. A jak będzie tym razem?