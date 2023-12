Horoskop dzienny – 12 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, wtorek 12.12.2023

Wtorek u Ryb minie bardzo szybko. Ktoś dość brutalnie zagoni je do pracy, wypomni wszelkie zaległości i zmusi do ich nadrobienia. Mimo że Ryby poczują się dzisiaj wykończone, to jednak cały ten wysiłek okaże się dla nich bardzo korzystny. Wkrótce znów będą mogły robić minimum z minimum i radośnie bujać w obłokach. Wystarczy, że od czasu do czasu odpowiednio się wykażą.