Horoskop dzienny – 16 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Wodnik – horoskop dzienny, czwartek 16.11.2023

Wodniki nie muszą się dzisiaj niczym martwić, spędzą spokojny dzień, który minie im bardzo szybko i bez żadnych stresów. Będzie to miła odmiana po różnych perypetiach, jakich ostatnio doświadczyły. Po powrocie do domu będą musiały to i owo ogarnąć, pojawią się różne drobne obowiązki, które zostały zaniedbane: porządki, zakupy, usterki. Nic strasznego, ale jednak do pilnego załatwienia.