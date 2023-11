Z tymi znakami zodiaku ciężko być w związku. Krótka lista

Bliźnięta oczekują niespodzianek, ale to ty masz się o nie postarać

W relacji zawsze to Bliźnięta grają pierwsze skrzypce, to one muszą czuć się adorowane i pożądane, inaczej urządzą ci w domu piekło. Zapewne uważają, że są atrakcyjniejsze od ciebie, więc to ty masz się starać, aby nie stracić ich zainteresowania i ciepłych uczuć. Prezenty są jak najbardziej mile widziane, ale nie oczekuj wzajemności.