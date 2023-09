Horoskop dzienny – 16 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, sobota 16.09.2023

Brak wiary we własne siły często blokuje Ryby, które nie potrafią sięgnąć po to, czego naprawdę pragną. Mają talent i umiejętności, jednak czasem brakuje im tak niezbędnej na ścieżce do sukcesu przebojowości. Słońce w trygonie z Uranem pozwoli im dokończyć ważne projekt, jednak ważne, aby nie trafił do szuflady. Trzeba będzie koniecznie się nim pochwalić. To będzie pierwszy krok do celu.