Horoskop dzienny – 17 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran będzie miał dużo energii do działania, dzięki której uda mu się zrealizować bieżące cele. Wszystkie decyzje, które podejmie tego dnia, okażą się wyjątkowo trafne i szybko zaprocentują. Być może rozpocznie nowy projekt albo wystąpi z ciekawą inicjatywą – niekoniecznie w życiu zawodowym, sprawy prywatne są dla niego równie ważne. Entuzjazm i determinacja zagwarantują Baranowi sukces.

W życiu Byka szykują się ważne zmiany, musi się jednak zastanowić, czy jest na nie gotowy. Ponieważ nie lubi działać nagle, postara się odwlec je w czasie, jednak jest już na to za późno. Machina ruszyła, więc niewiele da się zrobić. Zmiany trzeba będzie zaakceptować, bo nawet jeśli Byk jest do nich negatywnie nastawiony, ostatecznie przyniosą ze sobą wyłącznie pozytywne efekty. Nie ma się czego bać.

Od dłuższego czasu osoby urodzone w znaku Bliźniąt mają problemy z uporządkowaniem swojego życia. Na drodze stoi im głównie kapryśny charakter i brak zdecydowania. Jeśli naprawdę pragną ogarnąć chaos, muszą działać zdecydowanie i… uczciwie. Jeśli kogoś niedawno skrzywdziły, muszą jak najszybciej przeprosić i naprawić swoje winy. Inaczej nigdy nie uda im się ruszyć do przodu.

Zbliża się bardzo dobry czas dla Lwa, być może już zauważył pierwsze tego oznaki. W środę powinien przyłożyć się do pracy, zwłaszcza jeśli ktoś ważny będzie go obserwować. Również osoby, które nie są aktualnie zatrudnione, powinny zacząć intensywniej szukać pracy – trafi im się okazja, o jakiej nie śmiały nawet marzyć. Jeśli ją wykorzystają, odzyskają stabilność i płynność finansową.

W środę Wagi skupią się głównie na pracy. Mają ambitne plany, które właśnie próbują wprowadzić w życie. Nie powinny jednak zapominać o odpoczynku, ponieważ muszą teraz myśleć jasno i klarownie, a przemęczenie temu nie sprzyja. Po południu niech koniecznie zrobią coś dla siebie. Nawet jeśli będzie to tylko krótki spacer połączony z zakupami spożywczymi, to i tak bardzo na tym skorzystają.

Strzelec nieco zaniedbał rozwój intelektualny i teraz poczuje silny impuls, aby to nadrobić. Może zacząć pilnie poszukiwać dla siebie nowej pasji albo drogi zawodowego rozwoju, przeglądać kursy i szkolenia. Ważne, aby miał w sobie silne postanowienie poprawy i nie zniechęcił się zbyt szybko. Strzelca charakteryzuje niestałość i słomiany zapał. Musi stale ze sobą walczyć, aby przedwcześnie nie zrezygnować.

Koziorożec skupi się głównie na pracy. Może odczuwać frustrację z powodu braku widocznych postępów, ale mimo wszystko nie powinien rezygnować. Jeśli chce osiągnąć sukcesu, musi trzymać się swojego planu i wytrwale dążyć do celu. Nagroda z pewnością go nie minie. Po południu warto znaleźć trochę czasu dla znajomych, pewnie czują się zaniedbani i ignorowani przez zapracowanego Koziorożca.

Ciekawość i zainteresowanie otaczającym światem będą dzisiaj w pełni rozkwitać u Wodników. Z niezwykłą energią i zaangażowaniem będą poszukiwać nowych informacji oraz zgłębiać intrygujące tematy. pojawi się również okazja do nawiązania interesujących rozmów i spotkań z innymi ludźmi. Wodniki muszą zachować trzeźwy umysł, być otwarte na nowe możliwości i ewentualne zmiany.

Środa przyniesie Rybom wiele emocji i sprzecznych uczuć. Mogą poczuć się nieco zagubione i bardziej niż zwykle wrażliwe, więc powinny przede wszystkim zadbać o swoje emocjonalne bezpieczeństwo i dobrostan psychiczny. Nie powinny się denerwować rzeczami, na które nie mają wpływu. Lepiej po prostu odpuścić i skupić się na odpoczynku. Dzięki relaksowi Ryby szybko wrócą do równowagi.

