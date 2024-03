Horoskop dzienny – 17 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, niedziela 17.03.2024

Nie warto odkładać swoich planów na bok. Słońce w koniunkcji z Neptunem zachęca Lwa, aby odważnie sięgał po to, czego pragnie. Nawet jeśli wciąż nie znajduje się to jeszcze w zasięgu ręki, warto walczyć. Osoby urodzone w tym znaku nie należą co prawda do cierpliwych, jednak potrafią czekać, jeśli na czymś im zależy. A teraz są już na dobrej drodze, muszą tylko śmiało nią podążać.