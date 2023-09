Horoskop dzienny – 17 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, niedziela 17.09.2023

Lew niedawno przeżył poważny zawód, który dał mu wiele do myślenia. Aby uciec od tych nieciekawych uczuć, rzuci się teraz w wir obowiązków – nieważne, że nadal trwa weekend, coś na pewno da się na to poradzić. Pracowitość Lwa zostanie szybko dostrzeżona, a następnie odpowiednio wynagrodzona. Może nie o to mu chodziło i o czymś innym skrycie marzył, ale… Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre!