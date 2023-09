Horoskop dzienny – 19 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, wtorek 19.09.2023

We wtorek na Skorpiona nie czyhają żadne zagrożenia, co z pewnością go ucieszy. Gwiazdy nie mają też dobrych informacji: to, na co czekał, na razie się nie wydarzy. Na rozwiązanie problemów trzeba będzie jeszcze poczekać, zachowując cierpliwość i trzymając nerwy na wodzy. Skorpion nie powinien się przesadnie denerwować, bo to nie tylko mu szkodzi, ale również niczemu nie służy.