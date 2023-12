Horoskop dzienny – 2 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, sobota 2.12.2023

Merkury w sekstylu z Saturnem sprowadzi na Ryby refleksyjny nastrój, który pociągnie ze sobą poważne rozważania na temat wielu mniej lub bardziej życiowych spraw. Ryby albo już zostały zmuszone do podjęcia bardzo ważnych decyzji, albo wkrótce je to czeka. To niezbyt przyjemny dla nich moment, ponieważ należą do znaków niezdecydowanych i zmiennych. Dzisiaj jednak znajdą odpowiedzi na kilka trudnych pytań.