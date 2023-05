Horoskop dzienny – 2 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, wtorek 2.05.2023

Dzisiaj Byk dowie się czegoś ciekawego o sobie. Pod wpływem Merkurego dokona odkrycia, które zaskoczy nawet jego samego. Możliwe, że wiedza, do której dotrze, już od dawna była dla niego dostępna, po prostu postanowił dla własnej wygody lub korzyści ignorować fakty. Taka postawa nie będzie już dłużej możliwa. Wydarzy się coś niespodziewanego, co zmusi go do konfrontacji z rzeczywistością.