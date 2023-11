Horoskop dzienny – 20 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, poniedziałek 20.11.2023

Wiele się dzieje w życiu wewnętrznym Barana, który powoli dojrzewa do ważnej decyzji. Melancholijna jesień zdecydowanie temu sprzyja, gdy składnia do życiowych rozważań. Te osoby urodzone w znaku Ognia, które nie są do końca z siebie zadowolone, wkrótce wprowadzą plan naprawczy, a ten z czasem zaprowadzi je naprawdę daleko. Teraz zaczną pracować na przyszłe szczęście.