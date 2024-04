Horoskop dzienny – 21 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

O ile to tylko możliwe, Baran powinien wybrać się w niedzielę w krótką podróż albo chociaż na spacer. Kontakt z naturą pozwoli mu najlepiej odpocząć, dzięki temu też odnajdzie wewnętrzną równowagę. Jeśli musi podjąć decyzję, powinien przede wszystkim słuchać tego, co podpowiada mu intuicja, którą wyostrzy wpływ Jowisza w koniunkcji z Uranem. Przy takim wsparciu Barany na pewno wybiorą dobrze.

Niedziela powinna przynieść Bykowi rozwiązanie pewnego kłopotu, który długo wisiał nad jego głową. Wbrew pozorom odpowiedź na jego problemy okaże się tak prosta i oczywista, że sam nie uwierzy, że wcześniej na to nie wpadł. Dzięki temu znacznie się rozpogodzi i bardziej optymistycznie spojrzy w przyszłość. Od tego momentu życie Byka ma szansę stać się znacznie prostsze.

Bliźnięta mogą spodziewać się pewnych przeciwności ze strony losu, który nie będzie dla nich zbyt łaskawy. Nawet jeśli zaplanowana wycieczka nie dojdzie do skutku, dobry humor i dobrane towarzystwo na pewno uratują sytuację. Bliźnięta muszą postarać się być bardziej elastyczne i otwarte na zmiany, dzięki temu będą się mniej stresowały rzeczami, na które kompletnie nie mają wpływu.

To dobry dzień na nawiązywanie nowych znajomości. Jowisz w koniunkcji z Uranem pomaga się otworzyć na drugiego człowieka, podwyższa też ogólne zdolności komunikacyjne. Lew może teraz tęsknić za powiernikiem, któremu mógłby całkowicie zaufać i który jednocześnie nie będzie związany bezpośrednio z jego środowiskiem (bo to na nie chciałby swobodnie ponarzekać).

Osoby urodzone w znaku Panny będą wyjątkowo skupione na sobie, w związku z tym mogą przegapić ważną informację, którą – werbalnie lub nie – będzie im próbował przekazać partner. Jeśli komunikat nie dotrze do adresata, atmosfera w domu może ulec pogorszeniu. Ten błąd trzeba będzie szybko naprawić, aby jeszcze bardziej nie pogorszyć sprawy. Panna nie potrzebuje więcej konfliktów.

Osoby urodzone w znaku Skorpiona poczują się w ten dzień zmęczone: sobą, światem, sytuacją, w jakiej się obecnie znajdują – do wyboru, do koloru. Pomoże im solidny odpoczynek i relaks, ale możliwe, że te problemy przeciągną się od niedzieli na kilka kolejnych dni. Pomocne okaże się wsparcie ze strony bliskich, rodziny i przyjaciół. Szczera rozmowa nakieruje Pannę na rozwiązanie jej problemów.

Koziorożca mogą tego dnia dopaść raczej mroczne myśli. Odniesie wrażenie, że jest sam na świecie, a nikt nie potrafi zrozumieć jego pragnień i dążeń. To przykre, ponieważ ma wokół siebie wielu życzliwych ludzi, po prostu czasami nosi klapki na oczach i nie potrafi ich dostrzec. Sam się od nich odcina lub zniechęca do siebie, a później narzeka. Powinien od teraz popracować nad ważnymi dla siebie relacjami.

Jowisz w koniunkcji z Uranem wprawi Wodnika w nastrój filozoficzny. Będzie chciał działać, coś zmienić, komuś pomóc, ale równocześnie poczuje się bezradny. Samotnie nie da się przecież zmienić świata, mimo że Wodnik bardzo chciałby to zrobić. Może się jednak skupić na swoim bezpośrednim otoczeniu, wpierając kogoś, kto nie radzi sobie z problemami. Spełni w ten sposób dobry uczynek.

Intuicja Ryb będzie w niedzielę wyjątkowo wyostrzony dzięki wpływowi Jowisza w koniunkcji z Uranem. W taki dzień warto rozwiązać swoje sprawy, oddając się długim i poważnym rozważaniom. Wewnętrzny głos nie zawiedzie oczekiwań, pomoże za to odpowiednio ułożyć pełne chaotycznych zdarzeń życie Ryb. Bardzo tego potrzebują, bo czują się oszołomione wszystkim, co się dookoła dzieje.

