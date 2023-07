Horoskop dzienny – 21 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, piątek 21.07.2023

Osoby urodzone w tym znaku miewają różne humory. Zwykle współpracuje się z nimi dobrze, bo Barany są utalentowane i szybko myślą, ale czasami potrafią stanąć okoniem. Dzieje się tak zwykle, gdy się nudzą lub nie mają do czegoś wewnętrznego przekonania. Mars w opozycji do Saturna obudzi w nich w piątek to, co najgorsze – upór i protest, który kompletnie uniemożliwi współpracę.