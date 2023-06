Horoskop dzienny – 22 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, czwartek 22.06.2023

Koziorożec może spodziewać się spokojnego czwartku, podczas którego nic go nie zaskoczy. Nawet partner, który od pewnego czasu straszy go poważną rozmową, odpuści i da mu więcej czasu do zastanowienia. Koziorożce źle reagują na przymus, lepiej pozwolić im dojść do wszystkiego we własnym tempie. Wtedy efekty okażą się zadowalające dla wszystkich zainteresowanych stron.