Horoskop dzienny – 22 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, środa 22.11.2023

Bliźnięta mogą dzisiaj wykazywać predyspozycje do aroganckiego zachowania, nad którym muszą zapanować. I tak zbyt często zdarza im się mądrzyć w gronie współpracowników, przez co nie cieszą się sympatią. Warto nad sobą nieustannie pracować, aby być lepszym człowiekiem – do tego milszym dla innych. Przed Bliźniętami długa droga, ale wszystko jest możliwe do osiągnięcia.