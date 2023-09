Horoskop dzienny – 22 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, piątek 22.09.2023

To zły czas na porachunki osobiste, które mogą bardzo kusić Koziorożca. Ma do kogoś żal i bardzo chętnie by mu to wypomniał albo nawet się zemścił, jednak to kiepski pomysł. Mimo że Koziorożec jest przekonany o swojej racji, w bezpośrednim starciu może ponieść sromotną porażkę. Zawsze lepiej odpuścić, wybaczyć i zapomnieć, niż nosić w sobie urazę, dlatego Koziorożce powinny sobie to jeszcze przemyśleć.