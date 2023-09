Horoskop dzienny – 23 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, sobota 23.09.2023

W sobotę Strzelca czeka spotkanie, którego się nie spodziewał. Ktoś, kogo kiedyś dobrze znał, złoży mu propozycję nie do odrzucenia. Nawet jeśli Strzelec nie ma ochoty jej przyjąć, nie powinien jej tak bezmyślnie odrzucać, tylko pomyśleć o korzyściach, jakie może uzyskać. Gdy to sobie dobrze przemyśli, na pewno dostrzeże pozytywne strony. Poza tym i tak nie miał na dzisiaj żadnych planów, więc co to szkodzi?