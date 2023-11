Horoskop dzienny – 24 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, piątek 24.11.2023

Osoby urodzone w znaku Panny szykują się obecnie do nowych wyzwań, dlatego mogą zwyczajnie nie mieć czasu na nic innego – nawet na tradycyjnie związany z weekendem odpoczynek. Może to prowadzić do konfliktów w związkach, gdy partner zacznie wyraźnie odczuwać ten brak uwagi i duchową nieobecność ze strony Panny. Komunikacja okaże się kluczem do rozwiązania problemów.