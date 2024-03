Horoskop dzienny – 24 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, niedziela 24.03.2024

Niedziela u Ryb może okazać się nadspodziewanie nerwowa. Prawdopodobnie osoby urodzone w tym znaku same będą sobie winne i to one wprowadzą taki nastrój pod swój dach – o czymś zapomną lub czegoś zaniedbają, jednak zamiast wziąć winę na siebie, wywołają awanturę. Emocje mają szansę opaść podczas długiego spaceru lub przyjemnie spędzonego letniego wieczoru.