Horoskop dzienny – 24 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, czwartek 24.08.2023

Osoby urodzone w ognistym znaku Lwa często są w gorącej wodzie kąpane. Zaczynają działać, zanim coś sobie dobrze przemyślą, a potem dziwią się, że efekty nie są zadowalające. Teraz muszą uzbroić się w cierpliwość i nie naciskać. W jakim temacie? Na pewno same już dobrze to wiedzą, gdy czytają te słowa. Gwiazdy ostrzegają, że nie każdy jest tak zdecydowany jak one – może potrzebować więcej czasu.