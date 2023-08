Horoskop dzienny – 25 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, piątek 25.08.2023

Byki, które w ostatnim czasie nieco zaniedbały swoją kondycję, powinny wrócić do stałej aktywności fizycznej. Nie musi być bardzo intensywna, wszystko zależy od indywidualnych możliwości. Na początku warto wybrać coś lekkiego, co lubią i co sprawi im najwięcej frajdy. Nie chodzi o to, aby się zamęczać i do czegoś zmuszać, z ćwiczeń trzeba przede wszystkim czerpać przyjemność.