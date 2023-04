Horoskop dzienny – 27 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, czwartek 27.04.2023

Rak w końcu w pełni poczuje wiosnę. Oczywiście, od dawna zdawał sobie sprawę, że nadeszła, jednak nie potrafił tego faktu wykorzystać. Przytłoczyły go obowiązki w domu i w pracy, więc trudno było mu się wyrwać z kieratu. Poczynając od czwartku, postanowi to zmienić – przecież majówka już za pasem i wypadałoby ułożyć jakiś plan. Piękna pogoda wyciągnie Raka z domu i doda mu motywacji do działania.