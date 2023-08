Horoskop dzienny – 27 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, niedziela 27.08.2023

Słońce w opozycji do Saturna może zadziałać negatywnie na Byka, który poczuje się dzisiaj bardzo samotny. Odniesie wrażenie, że jest sam na świcie, a nikt nie potrafi zrozumieć jego pragnień i dążeń. To przykre, ponieważ ma wokół siebie wielu życzliwych ludzi, po prostu czasami nosi klapki na oczach i nie potrafi ich dostrzec. Sam się od nich odcina lub zniechęca do siebie, a później narzeka.