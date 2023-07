Horoskop dzienny – 28 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, piątek 28.07.2023

Zodiakalne Byki nadal mają pewne nierozwiązane problemy, głównie z szeroko pojętymi nałogami, do których przedstawiciele tego znaku mają wyraźną skłonność. Czasami Byki uzależniają się od pracy, a czasami od szkodliwych substancji – to dwie strony tego samego medalu i obie są równie groźne. Do końca lata należałoby zadziałać i wyzwolić się od złych skłonność. Może to być postanowieniem Byka na najbliższą przyszłość.