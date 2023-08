Horoskop dzienny – 28 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 28.08.2023

Możliwe, że Byk trochę namieszał sobie w życiu. Nie wszystko potoczyło się po jego myśli i teraz musi się postarać to naprawić. Gwiazdy nie do końca będą mu w tym sprzyjać, ponieważ sam nawarzył piwa, którego teraz nie chce wypić. W poniedziałek czas przystąpić do działania. Gdzieś trzeba rozpocząć plan naprawczy, problem tylko – gdzie? Ta istotna decyzja należy już tylko do Byka.